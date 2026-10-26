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Brussel accepteert plan Temu om illegale verkoop tegen te gaan

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een plan van het Chinese Temu geaccepteerd waarmee de webwinkel de verkoop van illegale producten tegen wil gaan. Temu kreeg in mei een boete van 200 miljoen euro opgelegd van Brussel, omdat het te weinig deed om de verkoop van illegale producten van het platform te weren.
Daarmee overtrad de webwinkel de Digital Services Act (DSA). Zonder aangekondigde verbeteringen van Temu zouden meer boetes kunnen volgen.
Temu heeft nu toegezegd beter in kaart te brengen hoe het illegale verkoop opspoort en waar het verbeteringen kan doorvoeren. Ook gaat het onderzoeken hoe het kan dat verkopers van illegale producten hun spullen soms kunnen blijven aanbieden op Temu. Het bedrijf krijgt hiervoor vier maanden de tijd.
De Commissie legde in juli de eveneens Chinese webwinkel AliExpress een boete van 550 miljoen euro op om vergelijkbare redenen. Illegale, onveilige of namaakproducten zijn te makkelijk te koop via de platforms, aldus Brussel.
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