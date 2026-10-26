Coalitiegesprekken in Zweden opnieuw mislukt

STOCKHOLM (ANP) - In Zweden is een nieuwe poging om een coalitie te vormen mislukt. Partijleider Elisabeth Thand Ringqvist van de Centrumpartij ziet onvoldoende steun voor de vorming van een centrumregering.

Thand Ringqvist wilde een regering vormen met zowel linkse als rechtse partijen, maar trekt de conclusie dat daar "geen meerderheid" voor is. Parlementsvoorzitter Andreas Norlén gaat nu opnieuw in gesprek met partijleiders.

Vorige maand won het centrumlinkse blok de verkiezingen ten koste van het rechterblok van de zittende premier Ulf Kristersson. Sociaaldemocraat Magdalena Andersson slaagde er in twee pogingen niet in om een coalitie te vormen, waarop de Centrumpartij werd gevraagd het initiatief te nemen.

In totaal kan het parlement vier keer stemmen over de voordracht van een premierskandidaat. Als de vierde poging mislukt, moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Een eerste poging strandde toen het parlement op 15 oktober tegen Anderssons kandidatuur stemde.