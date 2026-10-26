ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 3000 ontheemden na Israëlische operatie in Palestijns Hebron

Samenleving
door anp
anp261026113 1
Volg ons op Google Nieuws
HEBRON (ANP/AFP) - Israël heeft inmiddels meer dan 3000 Palestijnen verdreven uit Hebron, meldt het stadsbestuur. De Israëlische krijgsmacht (IDF) begon vrijdag met een omvangrijke operatie in Hebron, de grootste stad op de bezette Westelijke Jordaanoever.
Zaterdag meldde de IDF al bijna 2000 mensen te hebben verdreven uit Hebron. Volgens het stadsbestuur is dat aantal nu opgelopen tot 3189 mensen, onder wie tweehonderd kleuters.
De operatie volgt op een schietpartij bij een checkpoint in Hebron. Daar openden twee Palestijnen het vuur op Israëlische troepen. Twee militairen en de Palestijnse schutters kwamen om.
Premier Benjamin Netanyahu kondigde direct aan de Westelijke Jordaanoever voor de veiligheid af te sluiten. Ook dinsdag, als er verkiezingen zijn voor het Israëlische parlement, zal dat het geval zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Zonnepanelen op je dak? Pech. Je nieuwe energiecontract is harder gestegen dan dat van je buren zonder panelen

IMG_5155

Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Na de recordstijging bij DSW is dit je premie in 2027 waarschijnlijk

werkstraf geeist tegen ratelband1466611687

Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband

gandr-collage (9)

De briljante strategie van Yesilgoz maakt Ja21 steeds groter. En de VVD steeds kleiner

pensioen_symbolisch_AI

Hogere rente maakt pensioenpot voller, maar zet de overstap op scherp

salaris nederlandse topman in middenmoot1482397924

Loonsverhoging in 2027: bij deze beroepen staat het al vast, bij deze nog niet

Loading