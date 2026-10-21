ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koersval Carrefour na winstwaarschuwing door rellen in Frankrijk

Economie
door anp
anp211026176 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Carrefour heeft een flinke koersval gemaakt op de beurs in Parijs. Het Franse supermarktconcern eindigde 13,8 procent lager, nadat het zijn financiële doelstellingen voor het hele jaar naar beneden had bijgesteld. Dat was het gevolg van de geweldsuitbarstingen in verschillende delen van het land. Op het Damrak in Amsterdam was Randstad de positieve uitschieter. Het uitzendconcern maakte bij de middelgrote fondsen een koerssprong van 20,1 procent na bekendmaking van de kwartaalcijfers.
Carrefour heeft duizenden supermarkten, hypermarkten en buurtwinkels in Frankrijk. Het concern heeft nu te kampen met een dalend aantal winkelbezoekers, kortere openingstijden als gevolg van avondklokken en hogere kosten voor beveiliging en logistiek.
De AEX-index eindigde 0,8 procent hoger op 1142,30 punten. Daarmee komt de graadmeter dicht bij het slotrecord van afgelopen vrijdag op 1142,88 punten. De MidKap, met daarin middelgrote fondsen, steeg 1,6 procent tot 1075,59 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Gelukkig volwassen stel rust op bankje in park

Zoveel staatspensioen krijgen een Belg, een Duitser en jij per maand

Hypotheekrenteaftrek

Gepensioneerd met een aflossingsvrije hypotheek? Bij tot 46.000 huishoudens kan de restschuld een probleem worden, zo check je of jij erbij hoort

shutterstock_2707678315

Nederland haalt de top tien niet: in deze landen wonen de meeste hoogopgeleiden

Een druk distributiecentrum met schappen vol dozen en een transportbandsysteem dat goederen verplaatst voor de orderafhandeling.

Temu-bestelling na 1 november: zo betaal je €6 in plaats van €30 aan douane

Scherm­afbeelding 2026-10-21 om 06.42.32

In deze Spaanse stad komt de zon in december later op dan in Amsterdam

ANP-505106867

Amsterdamse homo-agent benoemt 'olifant in de kamer': jonge moslims

Loading