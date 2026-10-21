Koersval Carrefour na winstwaarschuwing door rellen in Frankrijk

AMSTERDAM (ANP) - Carrefour heeft een flinke koersval gemaakt op de beurs in Parijs. Het Franse supermarktconcern eindigde 13,8 procent lager, nadat het zijn financiële doelstellingen voor het hele jaar naar beneden had bijgesteld. Dat was het gevolg van de geweldsuitbarstingen in verschillende delen van het land. Op het Damrak in Amsterdam was Randstad de positieve uitschieter. Het uitzendconcern maakte bij de middelgrote fondsen een koerssprong van 20,1 procent na bekendmaking van de kwartaalcijfers.

Carrefour heeft duizenden supermarkten, hypermarkten en buurtwinkels in Frankrijk. Het concern heeft nu te kampen met een dalend aantal winkelbezoekers, kortere openingstijden als gevolg van avondklokken en hogere kosten voor beveiliging en logistiek.

De AEX-index eindigde 0,8 procent hoger op 1142,30 punten. Daarmee komt de graadmeter dicht bij het slotrecord van afgelopen vrijdag op 1142,88 punten. De MidKap, met daarin middelgrote fondsen, steeg 1,6 procent tot 1075,59 punten.