ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode vrouw gevonden in Amsterdam, politie gaat uit van misdrijf

Samenleving
door anp
anp161026187 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De politie gaat ervan uit dat een overleden vrouw die vrijdagochtend is gevonden in het water aan de Amsteldijk in Amsterdam-Zuid door een misdrijf om het leven is gekomen. Het gaat om een 29-jarige vrouw uit Amsterdam die sinds zondag 4 oktober werd vermist.
De familie van de vrouw meldde haar vermissing op 5 oktober bij de politie. "Sindsdien hebben wij intensief naar haar gezocht", stelt de politie, die eerder al liet weten dat er "ernstige zorgen om haar welzijn" waren. Ze zou vanaf de RAI in Amsterdam zijn vertrokken richting Buitenveldert met een onbekende man met fiets.
"Wat haar is overkomen en waar zij om het leven is gekomen, is nog niet bekend", meldt de politie.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioenen-europa-kaart

Gemiddeld pensioen in Nederland: €2.118 bruto per maand. Waarom Spanje met minder geld naar plek 4 springt

shutterstock_1780673564

Een wolf op je wandelpad? Dit moet je doen in plaats van wegrennen

190627140_m

17.900 valse biljetten: Zo check je in één seconde of je briefje van 50 nep is

easyjet wil per 1 juli weer vanaf schiphol vliegen1591088647

Vliegen wordt nog veel duurder: ook Turkije en Egypte in het vizier

nederlandse_zorg_header

Sms over een open zorgrekening van €159,12? Zo zie je in tien seconden of een rekening van Infomedics echt is

anp161026013 1

Trump kiest voor Poetin en haalt uit naar Zelensky

Loading