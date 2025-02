China opent mogelijk ook onderzoek naar Apple, meldt Bloomberg

BEIJING (ANP) - China opent mogelijk ook een mededingingsonderzoek naar Apple, nadat dinsdag bekend werd dat de autoriteiten in dat land al een dergelijk onderzoek openen naar Google. De toezichthouders gaan het beleid van Apple rond de App Store onderzoeken en de vergoedingen die het Amerikaanse techconcern van app-ontwikkelaars vraagt.

De maatregel is onderdeel van een bredere aanpak van China tegen Amerikaanse bedrijven, melden ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Het mogelijke onderzoek gaat volgens de bronnen onder meer over het inhouden van maximaal 30 procent op in-app-aankopen en het weren van externe betaaldiensten en winkels door Apple. Medewerkers van de markttoezichthouder zouden hierover al sinds vorig jaar in gesprek zijn met Apple en app-ontwikkelaars.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft onlangs een extra importtarief van 10 procent op Chinese goederen ingevoerd, dat dinsdag inging. China kwam daarna met vergeldingsmaatregelen. Zo komt het moederbedrijf van modemerken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger, PVH Corp, op een lijst van onbetrouwbare bedrijven.