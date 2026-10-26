Conflict met je werkgever tijdens ziekte en wat de bedrijfsarts mag

Het begint vaak met een mail. Je zit drie weken thuis met rugklachten, of met een hoofd dat niet meer wil. Je leidinggevende vraagt of je donderdag even langs kunt komen. ‘Gewoon een kop koffie.’ Een week later volgt een belletje over je taken. Daarna een gesprek over een plan.

Op papier is er niets aan de hand. Je werkgever mag contact met je houden, en jij moet meewerken aan je terugkeer. Dat hoort bij de regels rond ziekte. Maar ergens tussen die koffie en dat plan kan de toon omslaan. Dan gaat het niet meer over hoe het met je gaat. Dan gaat het over wanneer je er weer bent.

Waar het schuurt

Een conflict tijdens ziekte is zelden een ruzie met harde woorden. Meestal is het een verhouding die langzaam verzuurt.

Je werkgever ziet je werk blijven liggen en je salaris doorlopen. Jij merkt dat je minder kunt dan je zou willen. Elke vraag over je terugkeer klinkt dan als een verwijt. En elke keer dat je de telefoon niet opneemt, kan bij je werkgever het idee ontstaan dat je je drukt.

Zo groeien twee mensen uit elkaar die allebei vinden dat ze redelijk zijn. Na een paar maanden zit het dossier vol mails waarin vooral het eigen gelijk wordt vastgelegd. Over herstel gaat het dan nauwelijks nog.

Wat je werkgever wel en niet mag

Vragen naar praktische zaken mag, zoals hoe lang je ongeveer weg bent en wie je werk overneemt. Maar wat je medisch nog kunt, beoordeelt de bedrijfsarts. Pas op basis van zijn advies bespreken jullie welk werk mogelijk is. Samen een plan van aanpak maken is daarna verplicht, voor jullie allebei.

Ook de timing ligt vast. Uiterlijk in week zes schrijft de bedrijfsarts een probleemanalyse. Uiterlijk in week acht ligt er een plan van aanpak, met jouw handtekening eronder. Dat plan is geen formaliteit. Het kan onderweg worden bijgesteld, maar wat er aan het begin in staat, zet wel de lijn uit.

Wat niet mag, is zomaar je loon inhouden. De wet kent daarvoor twee maatregelen, en die verschillen flink.

Houd je je niet aan redelijke, schriftelijke controlevoorschriften, dan kan je werkgever je loon opschorten. Denk aan zonder goede reden wegblijven van het spreekuur van de bedrijfsarts. Kom je de voorschriften alsnog na, dan krijg je het opgeschorte loon in principe nabetaald.

Zwaarder is de loonstop. Die kan volgen als je bijvoorbeeld zonder goede reden passend werk weigert of onvoldoende meewerkt aan je re-integratie. Het loon over die periode ben je dan kwijt.

Voor allebei gelden wettelijke voorwaarden. Je werkgever moet je bovendien meteen laten weten dat hij zo'n maatregel overweegt, en waarom. Gaat hij daar slordig mee om, dan houdt de maatregel bij de rechter vaak geen stand.

En de bedrijfsarts?

Dan het advies van de bedrijfsarts. Veel werknemers lezen dat als een opdracht. De arts zegt dat je vier uur per dag kunt werken, dus dan moet dat.

Zo zit het niet. De bedrijfsarts adviseert over wat je medisch aankunt. Hij beslist niet of je moet werken, en hij kan je geen sanctie opleggen. Dat het toch als dwang voelt, is niet vreemd. Je werkgever baseert zich op dat advies. Weiger je zonder goede reden werk dat erop is afgestemd, dan loop je tegen de loonstop aan. Het gewicht komt dus niet van de arts zelf, maar van wat je werkgever met zijn advies doet.

Wat de bedrijfsarts wél en niet mag

De bedrijfsarts mag je oproepen voor het spreekuur. Aan een redelijke oproep moet je in principe gehoor geven. Kun je medisch gezien niet reizen, dan is dat een goede reden, en kan een gesprek per telefoon of video uitkomst bieden. De arts mag vragen naar je klachten, naar wat je nog kunt en naar je behandeling. Met jouw toestemming mag hij ook informatie opvragen bij je huisarts of specialist. Zonder die toestemming niet.

Wat hij aan je werkgever doorgeeft, is beperkt. Je werkgever hoort wat je wel en niet kunt, en hoe lang het naar verwachting gaat duren. Wat je precies mankeert, blijft tussen jou en de arts. Vraagt je leidinggevende toch naar je diagnose, dan hoef je daar geen antwoord op te geven.

Een behandeling opleggen kan de bedrijfsarts ook niet. En een behandeling weigeren kost je niet automatisch je loon. Dat kan pas als je door eigen toedoen je genezing belemmert of vertraagt, en ook dan gelden wettelijke voorwaarden.

Herken je jezelf niet in het advies? Dan kun je via je eigen bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Dat recht heb alleen jij, niet je werkgever. Binnen die procedure betaalt je werkgever de kosten. Je bedrijfsarts mag het verzoek alleen weigeren als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. Die moet hij dan schriftelijk uitleggen.

Eén valkuil. Een tweede advies zet de lopende afspraken niet stil. Tot het er ligt, werk je mee aan wat er nu is afgesproken. Wie in de tussentijd zelf de stekker eruit trekt, speelt zijn werkgever in de kaart.

Andersom kan ook

Soms is het niet de werknemer die het advies naast zich neerlegt, maar de werkgever. De arts adviseert rustig opbouwen of aangepast werk. De werkgever wil je toch volledig terug op je oude plek. Denk aan iemand met een burn-out die volgens de arts eerst twee ochtenden per week moet draaien. Een week later staat diegene ingeroosterd voor het volle maandagoverleg en twee klantafspraken.

Dan sta je sterker dan je denkt. Een werkgever die zonder goede reden afwijkt van het advies, loopt zelf risico. Na twee jaar kijkt UWV naar alles wat er aan je terugkeer is gedaan. Is je werkgever zonder deugdelijke grond tekortgeschoten, dan kan hij een loonsanctie krijgen. In het ergste geval betaalt hij dan nog een jaar langer je loon door.

Hulp van buiten

Gaat de onenigheid niet over je klachten, maar over je terugkeer? Dan kunnen jij en je werkgever UWV om een deskundigenoordeel vragen. Bijvoorbeeld over de vraag of het werk dat je krijgt aangeboden passend is. Het is een advies, geen vonnis. Bij een juridisch geschil kan het wel een belangrijke rol spelen.

Daarnaast zijn er mensen die dit dagelijks doen. Vakbonden helpen hun leden. MediRights begeleidt werknemers die tijdens ziekte in conflict raken met hun werkgever. Zo'n partij kijkt of een maatregel klopt en kan veel van het contact met je werkgever overnemen. Dat scheelt, als je eigenlijk vooral moet uitrusten.

Terug naar die kop koffie

Een uitnodiging voor koffie is geen valstrik. Een advies van de bedrijfsarts is geen bevel. Allebei kunnen ze wel gevolgen hebben, en daarom loont het om te weten waar de grenzen liggen.

Zeg het op tijd als je het ergens niet mee eens bent, het liefst voordat het in een plan van aanpak staat. Bevestig afspraken kort per mail, zodat later niemand hoeft te raden wat er is gezegd. En wacht niet tot het dossier vol verwijten zit voordat je hulp zoekt.

Wie weet wat de bedrijfsarts wel en niet mag, weet ook waar de grens van zijn werkgever ligt. Dat scheelt een hoop onzekerheid, in een periode waarin je al genoeg aan je hoofd hebt.