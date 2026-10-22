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Miljardenovername van Duits-Nederlands biotechbedrijf Qiagen

Economie
door anp
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VENLO (ANP/BLOOMBERG) - De Duits-Nederlandse biotechnoloog Qiagen wordt voor 10,8 miljard euro overgenomen door de Zweedse investeerder EQT. Het bedrijf is actief met laboratoriumtesten en farmaceutisch moleculair onderzoek. Het is een van de grootste overnames in de Europese medische sector van dit jaar.
Bij de overname zijn ook het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi en het Canadese pensioenfonds CPP Invest Board betrokken. De overnameprijs bedraagt 46,50 euro per aandeel voor het in Frankfurt genoteerde Qiagen. Dat is een premie van 40 procent op de koers van Qiagen voordat er in juli berichten in de media kwamen over mogelijke deals. Qiagen heeft ook een beursnotering in New York.
Het hoofdkantoor van Qiagen staat in Venlo, maar de meeste activiteiten vinden in Duitsland plaats. Tijdens de coronacrisis bood Qiagen diensten en producten om het virus op te sporen. In het verleden is er al vaker interesse in een overname van Qiagen geweest.
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