ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cloudsector eist uitleg over voor VS in beslag genomen server

Economie
door anp
anp161026125 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse cloud- en internetsector wil uitleg van de politie over de server die dinsdag in beslag werd genomen bij een datacenter in Amsterdam-Oost. Die inname gebeurde op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. De Dutch Cloud Community (DCC) heeft hier grote zorgen over.
De server is van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici/Inventati (A/I). Dat bedrijf bood jarenlang gratis webruimte en e-mail aan duizenden organisaties.
Eind augustus plaatste de regering-Trump de organisatie op een terroristenlijst omdat zij 'antifa' zou faciliteren. Antifa is een gedecentraliseerde linkse beweging zonder duidelijke structuur, hiërarchie of leider.
De DCC erkent het belang van internationale rechtshulp "bij de bestrijding van echte criminaliteit. Maar rechtshulp mag nooit misbruikt worden om politieke uitingen mee de kop in te drukken".
Via een brandbrief aan de politie hoopt de branche opheldering te krijgen over de rechtsgrond waarop het Amerikaanse verzoek is uitgevoerd en welke Nederlandse autoriteit dit heeft getoetst.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioenen-europa-kaart

Gemiddeld pensioen in Nederland: €2.118 bruto per maand. Waarom Spanje met minder geld naar plek 4 springt

312963909_m

Het geheim ontrafeld: zo blijf je gelukkig als je ouder wordt

easyjet wil per 1 juli weer vanaf schiphol vliegen1591088647

Vliegen wordt nog veel duurder: ook Turkije en Egypte in het vizier

190627140_m

17.900 valse biljetten: Zo check je in één seconde of je briefje van 50 nep is

shutterstock_1780673564

Een wolf op je wandelpad? Dit moet je doen in plaats van wegrennen

46892c8d-8c8b-485a-a656-23d5c5cfb2e0

Aflossingsvrije hypotheek? Je leeftijd kan je leenruimte eerder beperken dan je denkt

Loading