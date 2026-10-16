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Steeds meer huishoudens merken hoge energieprijzen, zegt ACM

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Steeds meer huishoudens gaan de gestegen energieprijzen merken in hun portemonnee. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de Energiemonitor. Ook huishoudens van wie het vaste contract is afgelopen merken de hoge energieprijzen, naast de ongeveer 3,7 miljoen huishoudens met een variabel of dynamisch contract.
Daarnaast zullen de 700.000 huishoudens die op het warmtenet zijn aangesloten de hoge prijzen vanaf 1 januari volgend jaar merken. De maximumtarieven voor warmte zijn namelijk gekoppeld aan de gasprijzen. De gasprijs is de afgelopen maand verder gestegen.
ACM verwacht dat een gemiddeld huishouden dat is aangesloten op het warmtenet volgend jaar een kwart meer moet betalen voor de levering van warmte. De toezichthouder roept warmteleveranciers daarom op alleen hun tarieven te verhogen als dit noodzakelijk is vanwege hun kosten. Volgens de ACM kunnen warmteleveranciers die geen aardgas gebruiken bij het produceren van warmte de tarieven lager houden.
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