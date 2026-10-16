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Kallas: Starlink is van essentieel belang voor Oekraïne

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Het Amerikaanse satellietnetwerk Starlink is "van essentieel belang voor Oekraïne", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas vrijdag. Door beperkingen daarin eerder deze week kon Oekraïne zijn luchtruim en frontlinies moeilijker verdedigen. "Europa kan deze capaciteit op korte termijn helaas niet zelf leveren", aldus Kallas.
De VS begrensden de snelheid waarmee Oekraïense onderscheppingsdrones en aanvalsdrones contact kunnen houden met de militaire versie van Starlink. Daardoor werkten die cruciale onderdelen van de Oekraïense luchtverdediging en slagkracht aan het front niet goed, aldus Kyiv. De luchtverdediging had het toch al zwaar, omdat Amerikaanse waarschuwingen voor Russische ballistische raketten twee dagen op rij uitbleven of te laat kwamen. Daardoor werd Kyiv verrast door raketinslagen die onder meer een energiecentrale verwoestten.
De opdracht voor het beperken van Starlink kwam van het Witte Huis, zeiden bronnen tegen persbureau Reuters. De Amerikaanse president Donald Trump is kwaad op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Door Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen fors gestegen, verwijt Trump hem.
Moeizame samenwerking
"De samenwerking met onze Amerikaanse bondgenoten verloopt op dit moment erg moeizaam", constateert Kallas. "Dat kun je natuurlijk zien."
In Europees verband wordt gewerkt aan een alternatief voor Starlink. Dat laat volgens deskundigen nog wel op zich wachten. Elon Musks SpaceX, onbetwist marktleider, ligt met Starlink ver voor.
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