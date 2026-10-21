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Zoveel staatspensioen krijgen een Belg, een Duitser en jij per maand

Economie
door Pieter Immerzeel
Gelukkig volwassen stel rust op bankje in park
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Heb je je weleens afgevraagd of je met een Belgisch of Duits pensioen beter af was geweest? Op papier wel: een Belg en een Duitser krijgen meer staatspensioen per maand dan jij aan AOW. Alleen moeten zij daar wel heel werkend leven voor doormaken.

Zoveel krijgen ze in België, Duitsland en Nederland

Een alleenstaande Duitser met een volle loopbaan krijgt ruim €250 bruto per maand meer dan een alleenstaande Nederlander met volledige AOW. Een Belg met het minimumpensioen zit er ruim €200 boven.
Bruto per maand, 2026Nederland (AOW)België (minimumpensioen)Duitsland (standaardpensioen)
Alleenstaand€1.662€1.882€1.913
Stel, één partner werkte€2.279€2.352€1.913
Wat je ervoor moet doen50 jaar in Nederland wonen45 jaar werken45 jaar werken tegen een gemiddeld loon
Pensioenleeftijd in 2026676666 jaar en 4 maanden (geboren in 1960)
De bedragen gelden voor iemand met een volledige opbouw, zonder vakantiegeld en zonder pensioen van de werkgever. Het Nederlandse bedrag is de AOW per 1 juli 2026 van de SVB. Een stel krijgt twee keer €1.139,39. Het Belgische bedrag is het gewaarborgde minimum voor werknemers sinds 1 september, volgens de Federale Pensioendienst. Een stel krijgt daar een gezinspensioen als de partner zelf geen of weinig pensioen heeft.
Het Duitse bedrag is de zogeheten Standardrente: het pensioen na 45 jaar werken tegen het gemiddelde Duitse loon. De Deutsche Rentenversicherung verhoogde de pensioenen op 1 juli met 4,24 procent. Een Duitse partner die niet werkte, bouwt zelf weinig op, dus voor een stel met één verdiener blijft het bij één pensioen.
“De actuele pensioenwaarde stijgt daarmee van 40,79 euro naar 42,52 euro.”

Jij krijgt AOW ook zonder baan

De AOW hangt niet af van je werk of je loon. Je bouwt 2 procent op voor elk jaar dat je tussen je zeventiende en je AOW-leeftijd in Nederland woont. Wie jaren thuis voor de kinderen zorgde, krijgt hetzelfde als wie veertig jaar fulltime werkte.
In België en Duitsland bepaalt je loopbaan het bedrag. Voor het Belgische minimumpensioen heb je minstens dertig loopbaanjaren en 5.000 echt gewerkte dagen nodig. Werkte je 35 jaar, dan krijg je 35/45 van het bedrag. Duitsland kent geen minimumpensioen: wie te weinig heeft, kan Grundsicherung aanvragen, een bijstandsuitkering voor ouderen.

In cijfers

  • €2.046 bruto per maand kreeg een Belgische gepensioneerde in januari 2025 gemiddeld aan wettelijk pensioen. Mannen kregen €2.252, vrouwen €1.853. Ook de pensioenen van ambtenaren tellen mee.
  • €1.712 per maand kreeg een Duitser met minstens 45 verzekerde jaren eind 2025 gemiddeld uitbetaald, na aftrek van zorgpremie. Mannen kregen €1.831, vrouwen €1.492.
  • 4,24 procent stegen de Duitse pensioenen op 1 juli 2026.
  • €1.582 netto per maand houdt een alleenstaande met alleen AOW over, met loonheffingskorting.
De Belgische cijfers komen van Pensionstat, de statistiekdienst van de Federale Pensioendienst. De Duitse gemiddelden gaf het Duitse ministerie van Arbeid in juni in antwoord op vragen van Bondsdaglid Dietmar Bartsch.
“Een gepensioneerde ontvangt in januari 2025 een wettelijk pensioeninkomen van gemiddeld 2.046 euro.”

Netto ligt het verschil kleiner

Van de bruto bedragen gaan belasting en zorgpremie af. Dat werkt in elk land anders. Een alleenstaande met alleen AOW houdt €1.581,55 netto over. Een Duitser met het standaardpensioen betaalt zelf een deel van zijn zorg- en verpleegverzekering en houdt volgens een berekening van Gegen-Hartz.de zo’n €1.677 over, nog voor de inkomstenbelasting. In België hield een gepensioneerde in januari 2024 gemiddeld €1.701 netto over, meldt de Federale Pensioendienst.

Het pensioen van je werkgever komt er nog bij

In de tabel ontbreekt het pensioen dat je via je werk opbouwt. In Nederland is de AOW de basis en betaalt een pensioenfonds veel oud-werknemers een aanvulling. Belgen kennen de groepsverzekering via hun werkgever, Duitsers de Betriebsrente.
Wat een Nederlands huishouden met pensioen in totaal krijgt, lees je in het stuk over wat de gemiddelde Nederlander aan pensioen ontvangt. Bij ziekte gaat de vergelijking met de buurlanden de andere kant op: hoe lang je loon doorloopt als je ziek bent is in Nederland veel langer dan in België en Duitsland.
Jouw AOW verandert weer op 1 januari 2027. De SVB maakt de nieuwe bedragen half november bekend. Duitsland past de pensioenen elk jaar op 1 juli aan.
Meer weten?
Bronnen: SVB, Pensionstat, Deutsche Rentenversicherung

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