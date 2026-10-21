Heb je je weleens afgevraagd of je met een Belgisch of Duits pensioen
beter af was geweest? Op papier wel: een Belg en een Duitser krijgen
meer staatspensioen per maand dan jij aan AOW
. Alleen moeten zij daar
wel heel werkend leven voor doormaken.
Zoveel
krijgen ze in België, Duitsland en Nederland
Een alleenstaande Duitser met een volle loopbaan krijgt ruim €250
bruto per maand meer dan een alleenstaande Nederlander met volledige
AOW. Een Belg met het minimumpensioen zit er ruim €200 boven.
|Bruto per maand, 2026
|Nederland (AOW)
|België (minimumpensioen)
|Duitsland (standaardpensioen)
|Alleenstaand
|€1.662
|€1.882
|€1.913
|Stel, één partner werkte
|€2.279
|€2.352
|€1.913
|Wat je ervoor moet doen
|50 jaar in Nederland wonen
|45 jaar werken
|45 jaar werken tegen een gemiddeld loon
|Pensioenleeftijd in 2026
|67
|66
|66 jaar en 4 maanden (geboren in 1960)
De bedragen gelden voor iemand met een volledige opbouw, zonder
vakantiegeld en zonder pensioen van de werkgever. Het Nederlandse bedrag
is de AOW
per 1 juli 2026 van de SVB
. Een stel krijgt twee keer €1.139,39. Het
Belgische bedrag is het gewaarborgde minimum voor werknemers sinds 1
september, volgens de Federale Pensioendienst. Een stel krijgt daar een
gezinspensioen als de partner zelf geen of weinig pensioen heeft.
Het Duitse bedrag is de zogeheten Standardrente: het pensioen na 45
jaar werken tegen het gemiddelde Duitse loon. De Deutsche
Rentenversicherung verhoogde de pensioenen op 1 juli met 4,24 procent.
Een Duitse partner die niet werkte, bouwt zelf weinig op, dus voor een
stel met één verdiener blijft het bij één pensioen.
“De actuele pensioenwaarde stijgt daarmee van 40,79 euro naar 42,52 euro.”
Jij krijgt AOW ook zonder
baan
De AOW hangt niet af van je werk of je loon. Je bouwt 2 procent op
voor elk jaar dat je tussen je zeventiende en je AOW-leeftijd in
Nederland woont. Wie jaren thuis voor de kinderen zorgde, krijgt
hetzelfde als wie veertig jaar fulltime werkte.
In België en Duitsland bepaalt je loopbaan het bedrag. Voor het
Belgische minimumpensioen heb je minstens dertig loopbaanjaren en 5.000
echt gewerkte dagen nodig. Werkte je 35 jaar, dan krijg je 35/45 van het
bedrag. Duitsland kent geen minimumpensioen: wie te weinig heeft, kan
Grundsicherung aanvragen, een bijstandsuitkering voor ouderen.
In cijfers
- €2.046 bruto per maand kreeg een Belgische gepensioneerde in januari
2025 gemiddeld aan wettelijk pensioen. Mannen kregen €2.252, vrouwen
€1.853. Ook de pensioenen van ambtenaren tellen mee.
- €1.712 per maand kreeg een Duitser met minstens 45 verzekerde jaren
eind 2025 gemiddeld uitbetaald, na aftrek van zorgpremie. Mannen kregen
€1.831, vrouwen €1.492.
- 4,24 procent stegen de Duitse pensioenen op 1 juli 2026.
- €1.582 netto per maand houdt een alleenstaande met alleen AOW over,
met loonheffingskorting.
De Belgische cijfers komen van Pensionstat
,
de statistiekdienst van de Federale Pensioendienst. De Duitse
gemiddelden gaf het Duitse ministerie van Arbeid in juni in antwoord op
vragen van Bondsdaglid Dietmar Bartsch.
“Een gepensioneerde ontvangt in januari 2025 een wettelijk pensioeninkomen van gemiddeld 2.046 euro.”
Netto ligt het verschil
kleiner
Van de bruto bedragen gaan belasting en zorgpremie af. Dat werkt in
elk land anders. Een alleenstaande met alleen AOW houdt €1.581,55 netto
over. Een Duitser met het standaardpensioen betaalt zelf een deel van
zijn zorg- en verpleegverzekering en houdt volgens een berekening van
Gegen-Hartz.de zo’n €1.677 over, nog voor de inkomstenbelasting. In
België hield een gepensioneerde in januari 2024 gemiddeld €1.701 netto
over, meldt de Federale Pensioendienst.
Het pensioen van
je werkgever komt er nog bij
In de tabel ontbreekt het pensioen dat je via je werk opbouwt. In
Nederland is de AOW de basis en betaalt een pensioenfonds veel
oud-werknemers een aanvulling. Belgen kennen de groepsverzekering via
hun werkgever, Duitsers de Betriebsrente.
Wat een Nederlands huishouden met pensioen in totaal krijgt, lees je
in het
stuk over wat de gemiddelde Nederlander aan pensioen ontvangt
. Bij
ziekte gaat de vergelijking met de buurlanden de andere kant op: hoe
lang je loon doorloopt als je ziek bent
is in Nederland veel langer
dan in België en Duitsland.
Jouw AOW verandert weer op 1 januari 2027. De SVB maakt de nieuwe
bedragen half november bekend. Duitsland past de pensioenen elk jaar op
1 juli aan.
Meer weten?