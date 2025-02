DNB-president: consument betaalt voor hogere heffingen Trump

De consument gaat betalen voor de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde importheffingen, zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Daarbij waarschuwt hij dat een handelsoorlog "alleen maar verliezers kent", aldus Knot zondag in het tv-programma Buitenhof.

Hij voorziet dat de maatregelen de inflatie verder gaan opdrijven. "Amerikaanse burgers gaan hogere prijzen betalen voor importgoederen. En de Amerikaanse concurrenten van die importeurs zien nu ook de gelegenheid om hun prijzen te verhogen. Die krijgen een gratis mogelijkheid in de schoot geworpen om ook hun prijzen te verhogen", legt Knot uit. Hij benadrukt dat een sterk en concurrerend Europa van groot belang is, onder meer om de impact van prijsstijgingen op consumenten en bedrijven te beperken.

De Amerikaanse regering kondigde zaterdag aan dat er per 4 februari een importheffing van 25 procent gaat gelden op producten uit Canada en Mexico. China krijgt te maken met een extra importheffing van 10 procent. De betreffende landen beloven tegenmaatregelen in reactie op de importheffingen.

Knot zegt ook dat niet alles op het gebied van handelsbelemmerende maatregelen op Trump moet worden afgeschoven. Ook de vorige Amerikaanse regering van Joe Biden deed hieraan mee. "Het is echt niet alleen de VS, in Europa kunnen wij er ook iets van", stelt Knot.