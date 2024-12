Duitse SPD komt met plan voor 'Made in Germany-premie'

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse sociaaldemocraten zijn met een plan gekomen om een 'Made in Germany-premie' in te voeren om investeringen in Europa's grootste economie te stimuleren. Dit staat in het verkiezingsprogramma dat de SPD zondag publiceerde, vooruitlopend op vervroegde verkiezingen in het nieuwe jaar.

Het plan omvat onder meer een directe belastingteruggave van 10 procent op investeringen in bedrijfsapparatuur. Ook wil de partij de aankoop van in Duitsland gemaakte elektrische auto's stimuleren met een tijdelijke belastingaftrek voor kopers.

Verder zou er een Duitslandfonds opgericht moeten worden, met een startkapitaal van 100 miljard euro, om belangrijke sectoren te ondersteunen. Dit gaat bijvoorbeeld om elektriciteit, warmtenetten, waterstofinfrastructuur, oplaadpunten voor elektrische voertuigen en huisvesting.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die lid is van de SPD, heeft onlangs het parlement verzocht om maandag een vertrouwensstemming te houden. Daarmee zou de weg worden vrijgemaakt voor vervroegde federale verkiezingen volgend jaar. De regering van Scholz viel een maand geleden uit elkaar toen de liberale FDP uit de coalitie stapte.