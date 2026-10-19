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Elon Musk wil alle Amerikaanse kinderen aandeel in SpaceX geven

Economie
door anp
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HAWTHORNE (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk zal volgend jaar elk kind in de Verenigde Staten een van zijn aandelen in zijn tech- en ruimtevaartbedrijf SpaceX geven. Dat heeft hij maandag gezegd op X, het socialemediaplatform dat ook van hem is. De aankondiging van Musk volgt op een bericht van het AI-bedrijf Anthropic dat het bedrijf achter chatbot Claude een deel van zijn aandelen wil reserveren voor het algemeen belang.
Het is onduidelijk hoe zulke aandelenschenkingen in de praktijk zouden werken. De miljardair lichtte zijn plan niet verder toe. Volgens de Bloomberg Billionaires Index is Musk, ook de topman van Tesla, met een vermogen van ruim 900 miljard dollar (zo'n 802 miljard euro) met afstand de rijkste man ter wereld. Zijn vermogen bestaat voor het grootste deel uit aandelen in SpaceX.
Zondag meldde Anthropic dat het bedrijf 5 procent van zijn aandelen wil onderbrengen in een nieuw fonds dat donaties doet die bijdragen aan "het algemeen belang".
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