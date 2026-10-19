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Museum Louvre sluit deuren om studentenprotest

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - Het Louvre houdt de deuren maandag gesloten in verband met een studentenprotest. Dat meldt het Franse kunstmuseum in een bericht op X en op zijn website. Het Franse persbureau AFP meldt dat demonstranten de ingangen van het museum hebben geblokkeerd. Het is niet bekend of het museum de hele dag gesloten blijft.
Met de blokkade spreken de demonstranten steun uit voor een landelijke protestbeweging van middelbare scholieren en om "politiegeweld" aan de kaak te stellen, meldt AFP. Volgens de directie van het museum kon het niet open door het protest dat wordt geleid door studenten van de École du Louvre, een school die losstaat van het gelijknamige museum.
Volgens het persbureau hing er een pamflet buiten het museum met daarop de tekst: "We maken met trots bekend dat we het grootste museum ter wereld blokkeren." Het museum biedt naar aanleiding van de sluiting excuses aan voor het ongemak.
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