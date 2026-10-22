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Europees Parlement wil twee jaar extra uitstel van methaanregels

Economie
door anp
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STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil dat de nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas niet met één jaar, maar met drie jaar worden uitgesteld. 341 Europarlementariërs stemden daarvoor, 225 tegen.
De Europese Commissie heeft vorige week voorgesteld de regels die in 2027 zouden ingaan met een jaar uit te stellen, om de leveringszekerheid van olie en gas vanwege de hoge prijzen niet in gevaar te brengen. Het uitstel geldt niet voor import uit landen waartegen de EU sancties heeft ingesteld, zoals Rusland en Iran, zo wil het parlement.
Het parlement gaat nu onderhandelen met de lidstaten over het uitstel van de methaanregels voor importeurs van energie. Eerder was al toegezegd dat landen geen sancties hoeven op te leggen aan importeurs die zich niet aan de methaanregels houden tot 2030.
Volgens de nieuwe regels moeten importeurs methaanuitstoot nauwkeurig bijhouden, omdat het broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
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