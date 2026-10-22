Directeur Tour de France ziet vroegere starts niet zitten

PARIJS (ANP) - De starttijden van de Tour de France worden vooralsnog niet gewijzigd, zei koersdirecteur Christian Prudhomme donderdag tijdens de presentatie van het parcours van de Ronde van Frankrijk in Parijs tegen persbureau AFP. Dat idee werd tijdens de afgelopen Tour geopperd toen er drie etappes vanwege de hitte werden aangepast. Volgens Prudhomme is het geen goed idee om op voorhand vroeger te beginnen. "Als we om 10.00 uur zouden starten, zouden de renners drie uur eerder moeten opstaan. En dan gaan we er nog vanuit dat ze allemaal vlak bij de startlocatie verblijven, wat nooit het geval is."

"We kunnen niet zomaar alles omgooien", voegde Prudhomme toe. "We moeten wel steeds bekwamer worden in het aanpassen van onze plannen op basis van de weersverwachtingen, om nog flexibeler en mobieler te zijn. De opwarming van de aarde is een onmiskenbaar feit. Aan de andere kant kunnen we onmogelijk weten wat voor weer het op 14 juli 2027 zal zijn."