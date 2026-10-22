Week cel en taakstraf voor vernielen politievoertuig in Floradorp

AMSTERDAM (ANP) - Een 40-jarige man uit Zaandam is veroordeeld tot een week cel en dertig uur taakstraf voor het vernielen van een politievoertuig op maandag in de Amsterdamse wijk Floradorp, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Eerder werd een 22-jarige Amsterdammer al veroordeeld voor vernielingen in Floradorp.

De Zaandammer was duidelijk te zien op camerabeelden en heeft het vernielen van een politievoertuig bekend. De officier van justitie noemde het gedrag van de man tijdens een zogenoemde supersnelrechtzitting op woensdag onacceptabel. De straf valt lager uit dan de eis van het OM.

Naast de twee meerderjarige mannen zijn ook een aantal minderjarigen aangehouden tijdens de onrust in Floradorp. Zij zijn volgens een woordvoerder van het OM allen vrijgelaten. Twee van hen moeten naar Bureau Halt.

Het is al een aantal dagen onrustig in Floradorp. Bewoners zijn boos dat de gemeente hun plan niet steunt dat het traditionele vreugdevuur op oudejaarsavond moet vervangen.