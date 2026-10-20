Exportwaarde Nederlandse bloemen en planten dit jaar gedaald

ZOETERMEER (ANP) - De export van bloemen en planten uit Nederland is in de eerste drie kwartalen van dit jaar gedaald. Dat meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). Volgens de brancheorganisatie kwam de totale exportwaarde in de eerste drie kwartalen van 2026 uit op bijna 5,6 miljard euro. Dat is 1,5 procent minder dan in dezelfde kwartalen vorig jaar.

In de drie belangrijkste exportlanden Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is volgens de VGB een krimp te zien. "Het consumentenvertrouwen in die landen neemt af en de inflatie neemt daar toe. Dat doet iets met de afzet van onze producten", licht VGB-directeur Matthijs Mesken toe over de verkopen. In Duitsland was met een daling van 2,1 procent de grootste afname te zien.

De exportwaarde van zowel snijbloemen als planten loopt volgens de branchevereniging achter op vorig jaar. Bij snijbloemen is een afname van ruim 2 procent te zien en kwam de exportwaarde uit op 3,4 miljard euro.