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Rechter VS wijst zaak zus Sam Altman rond misbruikclaims af

Economie
door anp
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SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft een civiele rechtszaak van de zus van Sam Altman tegen de medeoprichter en topman van OpenAI afgewezen. Annie Altman beschuldigde haar broer van jarenlang seksueel misbruik. Altman ontkent dat.
Een rechter schreef bij de afwijzing van de zaak van Annie Altman dat zij had geweigerd om zich te laten onderzoeken door een onafhankelijke arts. Dat deed ze ondanks waarschuwingen dat de zaak in dat geval zou worden afgewezen.
De advocaat van Annie Altman reageerde tegenover persbureau Reuters niet direct op een verzoek om commentaar.
Annie Altman spande de zaak begin 2025 aan tegen haar broer. Ze eiste een schadevergoeding en zei dat ze ernstige emotionele schade had geleden door het misbruik, dat zou zijn begonnen toen zij 3 jaar was en hij 12 jaar, en gestopt toen Sam Altman volwassen was en zij nog minderjarig. De medeoprichter van het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT is nu 41 jaar.
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