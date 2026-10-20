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Franse premier belooft 'enorme' politie-inzet bij demonstraties

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk brengt komende zaterdag een "enorme" politiemacht op de been om de orde te bewaken tijdens de demonstraties van die dag, aldus premier Sébastien Lecornu. Ook worden er militairen ingezet om de politie te ondersteunen en te ontlasten.
Vakbonden en actiegroepen hebben voor komende zaterdag opnieuw landelijke demonstraties aangekondigd. Afgelopen weekend gebeurde dat ook, maar liep het ook op veel plekken uit de hand. Relschoppers vernielden en plunderden winkels en in veel steden kwam het tot confrontaties met de politie.
De minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez gaf toe dat de politie op sommige plekken de controle was verloren en dat de voorbereiding tekort was geschoten. Hij bood zijn ontslag aan, maar dat werd niet geaccepteerd door president Emmanuel Macron.
Ook Lecornu zei in het parlement dat de politie tijdens de rellen "niet mobiel genoeg was" en beloofde beterschap.
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