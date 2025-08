Fed-bestuurder stapt op, Trump kan nieuw lid benoemen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Federal Reserve-bestuurder Adriana Kugler stapt op. Dat heeft de Amerikaanse centrale bank vrijdagavond bekendgemaakt. Daarmee komt eerder dan verwacht een mogelijkheid voor president Donald Trump om een nieuwe beleidsmaker aan te stellen die aansluit bij zijn visie op de rentetarieven.

Trump heeft de afgelopen tijd druk uitgeoefend op de Fed om de rente te verlagen. Hij reageerde na Kuglers besluit dat hij "heel tevreden" is met de vrijgekomen plek. Later zinspeelde hij op sociale media opnieuw op een ontslag van voorzitter Jerome Powell. De Fed-baas "zou moeten aftreden", volgens Trump, "net zoals Adriana Kugler, een benoeming van Biden, is opgestapt".

Kuglers termijn als bestuurder van de Amerikaanse centrale bank zou eigenlijk pas in januari 2026 aflopen. In haar ontslagbrief aan Trump staat niet waarom ze haar functie neerlegt.