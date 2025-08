Dit is het geheim van gelukkige koppels

Het is wat we allemaal het liefste willen: een fijne relatie, waarin we ons goed voelen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? In ieder geval niet door een tegenpool op te zoeken. Dat ontdekte de Groningse klinisch psycholoog Dick Barelds die promoveerde op persoonlijkheid in relaties. Hij concludeert dat het niet zo is dat tegenpolen elkaar aantrekken, maar ook niet dat koppels juist op elkaar moeten lijken.

Karaktertrekken spelen simpelweg niet zo'n grote rol bij de keuze voor een partner . In Psychologie Magazine vertelt Barelds: "Partnerkeuze is vooral het toevallige resultaat van beschikbaarheid en aantrekkingskracht." Hij noemt wel vijf andere factoren die bepalen of een relatie succesvol is. Het is belangrijk dat je beiden autonoom functioneert, elkaar vrijlaat, niet continu kritiek hebt en niet de behoefte hebt om de ander te veranderen.

"Persoonlijkheidseigenschappen zijn erg moeilijk te veranderen. Je kunt wel leren om anders met problemen om te gaan, leren communiceren," legt Barelds uit. Deze is het belangrijkste: toon je je liefde, ben je graag bij elkaar en voel je je verbonden? Deze factor gaat over je eigen persoonlijkheid: sta je stevig in je schoenen en heb je het gevoel dat je je partner iets te bieden hebt? Ruzies hoeven zeker niet slecht te zijn binnen een relatie, maar je moet ze wel goed oplossen en rustig uitpraten.

"Als je een meningsverschil hebt, geef je iets van jezelf bloot," aldus Barelds, die ruzie maken essentieel vindt. Het is belangrijk dat je tevreden bent over je seksleven. Het hoeft beslist niet spetterend te zijn. Als je er zelf maar blij mee bent.