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Flinke verliezen op Wall Street door hernieuwde AI-zorgen

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag hard omlaaggegaan. Vooral techaandelen moesten het ontgelden door slecht ontvangen cijfers van grote techbedrijven en nieuwe zorgen over de houdbaarheid van de forse investeringen in AI. Onder meer Meta Platforms verloor fors nadat het moederbedrijf van Facebook de boeken had geopend.
De onderneming van topman Mark Zuckerberg kampte door de enorme AI-uitgaven voor het eerst in ruim tien jaar met een negatieve kasstroom. Ook kondigde Meta plannen aan om aandelen zonder stemrecht uit te geven om kapitaal op te halen voor nog meer investeringen. Dit alles maakte beleggers zenuwachtig, hoewel Meta afgelopen kwartaal wel betere resultaten liet zien dan door kenners werd verwacht. Het aandeel zakte 7 procent.
Tesla leverde na cijfers ruim 3 procent in. De fabrikant van elektrische auto's zag de winst flink dalen. Ook verlaagde het bedrijf de prognose voor de kapitaaluitgaven dit jaar. Dit roept vragen op over het tempo waarin Tesla zijn AI- en robotica-activiteiten uitbreidt.
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