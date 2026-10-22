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Website Autoriteit Persoonsgegevens weer bereikbaar na PHP-lek

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is weer bereikbaar. Woensdag werd deze offline gehaald als gevolg van kwetsbaarheden in programmeertaal PHP.
Woensdag kwam naar buiten dat PHP, waar veel websites op draaien, een kwetsbaarheid bevatte. Rond 16.00 uur werd daar een oplossing voor beschikbaar gesteld, een zogenoemde 'patch'. Uit voorzorg gingen veel websites die dag offline tot zij de patch konden installeren.
Ook de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is sinds donderdag weer in de lucht. De meeste websites van rijksoverheidsorganisaties waren woensdag wel gewoon bereikbaar.
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