ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NCSC onderzoekt eerste signalen van misbruik kwetsbaarheden PHP

Economie
door anp
anp221026179 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) onderzoekt de eerste signalen dat de kwetsbaarheden in programmeertaal PHP succesvol zijn misbruikt. Dat heeft de instantie gezegd in een nieuwe update, waarin wordt gesproken van mogelijk misbruik.
"De situatie kan snel verergeren", voegt het NCSC daaraan toe. "Door gebruik van artificiële intelligentie (AI) kunnen deze kwetsbaarheden mogelijk nog sneller worden misbruikt."
Het centrum stelt dat dit de urgentie versterkt dat organisaties snel beschikbare updates installeren. "We adviseren iedereen dan ook met klem om direct te patchen."
Eerder zei het NCSC al dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat de beschikbare patches de kwetsbaarheden onvoldoende verhelpen.
loading

POPULAIR NIEUWS

spaargeld-header-spaarpotten-1800x1200

Vergelijk spaarrekeningen, zoveel levert 25.000 euro op in 2026.

wasrek_woonkamer_AI

Was binnen drogen: wat kost het om het vocht weer uit je huis te krijgen?

Een voorraadkast met blikken groente, pakken pasta en rijst en flessen water

Noodvoorraad voor 8 dagen: de lijst voor 2 personen

hamburg-wolf

Wolf bijt opnieuw vee dood op de Veluwe: zo gedraag je je als je er tijdens een wandeling een tegenkomt

Top uitzicht van mooie jonge vrouw mengen kleuren tijdens het tekenen in kunst studio

Hbo-diploma met het laagste salaris levert het meeste werkplezier op

Een chique slaapkamer met een tweepersoons zacht bed en een tapijt

Zoveel vergoeding krijgt een gastgezin voor een statushouder

Loading