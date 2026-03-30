Frans AI-bedrijf Mistral haalt 830 miljoen op voor datacenter

PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Franse start-up voor kunstmatige intelligentie Mistral heeft 830 miljoen dollar (725 miljoen euro) aan schuldfinanciering opgehaald voor een nieuw datacenterproject net buiten Parijs. Het AI-bedrijf wil een Europees alternatief ontwikkelen voor Amerikaanse AI-bedrijven, zoals de eigenaar van ChatGPT, OpenAI.

Met de financiering wil Mistral bijna 14.000 chips van Nvidia aanschaffen voor het datacenter in Bruyères-le-Châtel. Van de zeven kredietverstrekkers zijn er vijf Frans. Geen enkele Amerikaanse bank nam deel aan de financiering. Het aangetrokken kapitaal moet met rente worden terugbetaald.

In februari liet het AI-bedrijf weten 1,2 miljard euro te investeren voor de bouw van een datacenter in Zweden. De in Parijs gevestigde start-up wil AI-datacenters zo bouwen dat ze zijn afgestemd op Europese bedrijven en overheden. Daarmee speelt het in op de groeiende vraag naar meer technologische onafhankelijkheid van de Verenigde Staten.