Minister: rol voor Nederlandse bedrijven in wederopbouw Oekraïne

BREDA (ANP) - Nederlandse bedrijven kunnen helpen om Oekraïne weer op de been te krijgen. Dat zei minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma op het bedrijvenforum voor Nederlandse en Oekraïense bedrijven voorafgaand aan de Lviv-conferentie.

"De schade door Rusland is enorm. We moeten Oekraïne weer opbouwen samen. De wederopbouw kan niet wachten op een wapenstilstand", zei Sjoerdsma. Hij ziet in de heropbouw van het land een belangrijke rol voor Nederlandse bedrijven. "Overheden kunnen de kosten niet alleen dragen. Private investeringen zijn cruciaal."

De minister begrijpt dat investeren in het buitenland niet zonder risico is, al helemaal niet in een land dat in oorlog is. Hij zei dat de Nederlandse en Oekraïense overheid aan het kijken zijn hoe ze de risico's kunnen aanpakken. Sjoerdsma stelt dat de Nederlandse overheid bedrijven actief ondersteunt, vooral wanneer ze actief zijn in energie, water, landbouw of gezondheidszorg.