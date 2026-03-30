Minister: rol voor Nederlandse bedrijven in wederopbouw Oekraïne

Economie
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 18:30
anp300326160 1
BREDA (ANP) - Nederlandse bedrijven kunnen helpen om Oekraïne weer op de been te krijgen. Dat zei minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma op het bedrijvenforum voor Nederlandse en Oekraïense bedrijven voorafgaand aan de Lviv-conferentie.
"De schade door Rusland is enorm. We moeten Oekraïne weer opbouwen samen. De wederopbouw kan niet wachten op een wapenstilstand", zei Sjoerdsma. Hij ziet in de heropbouw van het land een belangrijke rol voor Nederlandse bedrijven. "Overheden kunnen de kosten niet alleen dragen. Private investeringen zijn cruciaal."
De minister begrijpt dat investeren in het buitenland niet zonder risico is, al helemaal niet in een land dat in oorlog is. Hij zei dat de Nederlandse en Oekraïense overheid aan het kijken zijn hoe ze de risico's kunnen aanpakken. Sjoerdsma stelt dat de Nederlandse overheid bedrijven actief ondersteunt, vooral wanneer ze actief zijn in energie, water, landbouw of gezondheidszorg.
POPULAIR NIEUWS

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

ANP-547301081

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

shutterstock_2750130021

Wat eenzaamheid in je brein aanricht

ANP-88791159

Igone de Jongh kapt definitief met Thijs Römer, maar blijft zijn dochter trouw

images

De 4 vrouwelijke helpers die Epstein aan meisjes hielpen

