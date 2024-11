Franse bankpresident: meer risico's wereldeconomie met winst Trump

PARIJS (ANP/RTR) - De wereldeconomie loopt meer risico's rond groei en inflatie nu Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Dat zegt de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau. Zo heeft Trump hoge invoerheffingen op buitenlandse producten aangekondigd, wat weer kan leiden tot een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en bijvoorbeeld China en de Europese Unie.

De Fransman zei tijdens een evenement dat Europa alert moet zijn na de verkiezingswinst van Trump, omdat de Europese export naar de VS sterk kan lijden onder de hoge importtarieven. Volgens Villeroy bestaat er ook een risico op hogere inflatie in de VS, aangezien die heffingen buitenlandse producten duurder maken voor Amerikaanse consumenten.

Luis de Guindos, vicepresident van de Europese Centrale Bank (ECB), uitte eerder die dag ook zijn zorgen over de gevolgen van Trumps plannen voor heffingen, die de wereldhandel kunnen verstoren. De ECB zal de aangekondigde maatregelen van Trump nauwlettend volgen, zei de centralebankier.