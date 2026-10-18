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FT: VS komen met represailles als EU toegang VS-bedrijven beperkt

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Andrew Puzder, heeft gezegd dat Europese bedrijven te maken kunnen krijgen met "verwoestende" represailles vanuit Washington. Dat zou het geval zijn als Brussel doorgaat met plannen om de toegang van Amerikaanse ondernemingen tot delen van de Europese markt in te perken. Puzder zei dit tegen de Britse zakenkrant Financial Times.
De waarschuwing van Puzder volgt op een besluit van de Europese Commissie om het grootste deel van het spectrum voor mobiele satellietcommunicatie toe te wijzen aan Europese bedrijven, terwijl het aandeel dat Amerikaanse exploitanten kunnen verwerven wordt verkleind.
De maatregel past in het Europese beleid om de afhankelijkheid van grote techbedrijven te verminderen en de eigen bedrijvigheid te bevorderen.
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