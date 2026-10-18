Oppositiealliantie Venezuela wijst Machado aan als leider

CARACAS (ANP/AFP) - Een alliantie van Venezolaanse oppositiepartijen heeft zondag de in ballingschap levende Nobelprijswinnares voor de Vrede, Maria Corina Machado, bevestigd als haar leider.

Leden van het Unitair Democratisch Platform (PUD) van de oppositie kwamen overeen om "het leiderschap van Maria Corina Machado" - die momenteel in Panama verblijft - "te erkennen en te steunen", zo staat in het slotdocument dat werd gepresenteerd na afloop van een bijeenkomst in Caracas.

Een factie binnen de oppositie voert momenteel gesprekken met de regering over een politieke transitie. Venezuela wordt sinds de gevangenneming van president Nicolás Maduro door de Verenigde Staten bestuurd door een interim-regering die onder sterke invloed van Washington staat.