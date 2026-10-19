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Geen problemen meer op Schiphol na storing paspoortpoortjes

Economie
door anp
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SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol loopt alles maandag weer goed door, nadat een storing bij de elektronische paspoortcontroles zondag voor lange rijen zorgde en honderden reizigers hun vlucht misten. "Het is een normale dag", zegt een woordvoerder van de luchthaven.
De automatische paspoortpoortjes werkten zondag niet door een ICT-storing, waardoor reizigers allemaal langs de balie moesten. De wachttijd was gemiddeld een uur, met uitschieters tot anderhalf uur. Door de herfstvakantie was het op Schiphol een van de drukste dagen van het jaar. De storing zorgde vanaf 06.00 uur in de ochtend voor problemen en werd rond 15.00 uur verholpen.
Reizigers moeten maandagochtend ongeveer 15 à 20 minuten wachten bij de paspoortcontrole. Dat is niet anders dan gewoonlijk, volgens de zegsman.
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