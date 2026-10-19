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Arrestaties na aanvallen op journalist en diplomaten op Westoever

Samenleving
door anp
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TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische politie heeft tien verdachten opgepakt in een onderzoek naar gewelddadige incidenten met kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Een fotojournalist van The Washington Post en Europese diplomaten werden afzonderlijk van elkaar aangevallen.
Fotojournalist Heidi Levine deed vrijdag verslag van de Palestijnse olijvenoogst toen ze door gemaskerde mannen werd mishandeld. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en onderging een operatie aan een vinger. President Isaac Herzog heeft zijn excuses aangeboden. Hij zei dat de "gewelddadige relschoppers" die de journalist "wreed aanvielen" niet de waarden van Israël vertegenwoordigen.
Zaterdag werden Franse, Belgische en Poolse diplomaten en een Franse burgemeester aangevallen door gemaskerde kolonisten. Zij waren in een ander deel van de Westelijke Jordaanoever. De burgemeester raakte gewond. Beide incidenten leidden tot verontwaardigde reacties vanuit de betrokken landen.
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