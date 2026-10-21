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Grote banken onderzoeken mogelijke impact PHP-kwetsbaarheden

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Banken willen weinig kwijt over de mogelijke impact van de kwetsbaarheden die zijn ontdekt in programmeertaal PHP. Wel zeggen ze dat ze de mogelijke impact bekijken en waar nodig maatregelen nemen. De websites en apps van de grote banken in Nederland lijken nog steeds te werken.
"We onderzoeken momenteel de mogelijke impact van de PHP-kwetsbaarheid op Rabobank en nemen waar nodig passende maatregelen", is alles wat een woordvoerster van Rabobank kwijt wil.
"De veiligheid van onze systemen en klantgegevens heeft de hoogste prioriteit", benadrukt een woordvoerder van ABN AMRO daarnaast. ABN AMRO volgt nieuwe cybersecuritydreigingen en kwetsbaarheden volgens hem nauwgezet. "Onze securityspecialisten beoordelen de mogelijke impact en nemen waar nodig passende maatregelen. Om veiligheidsredenen doen wij geen uitspraken over specifieke technologieën, systemen of de inrichting en uitvoering van onze beveiligingsmaatregelen."
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