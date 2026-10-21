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Websites mogelijk niet direct weer online na update, denkt NCSC

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Websites kunnen na het doorvoeren van de belangrijke update om de kwetsbaarheden van PHP op te lossen, mogelijk niet allemaal gelijk weer online. Dat zei Corine Schipper-Derkse, plaatsvervangend directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) tijdens een persmoment op woensdag. "Sommige websites kunnen een knop omzetten, maar voor andere websites kan het langer duren. Afhankelijk van welke versie ze gebruiken."
"Om 16.00 uur is het zaak dat iedereen klaar zit om de patch door te voeren", zegt Schipper-Derkse. "Dan verwachten we in ieder geval dat de weeffout in de software wordt hersteld en dat websites weer online kunnen worden gezet." Dat is volgens haar in sommige gevallen een kwestie van minuten of uren, maar kan ook langer duren.
Het is volgens haar ook mogelijk dat er later nog een nieuwe patch beschikbaar wordt gesteld, mocht de eerste niet alle problemen kunnen oplossen.
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