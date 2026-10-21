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SpaceX fors hoger op Wall Street na cijfers, Netflix daalt

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - SpaceX was woensdag een flinke stijger op de aandelenbeurzen in New York dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers van het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk. Streamingdienst Netflix daalde juist door tegenvallende resultaten. De hoofdgraadmeters op Wall Street toonden bij opening kleine koersbewegingen.
SpaceX klom ruim 9 procent. Het bedrijf heeft de omzet in het afgelopen kwartaal ruimschoots verdubbeld, dankzij flink toegenomen opbrengsten uit zijn activiteiten rond AI en groei van satellietinternetdienst Starlink. Ook werd een miljardenwinst geboekt, tegen een verlies een jaar eerder. Het is de eerste winst voor SpaceX als beursgenoteerd bedrijf.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 52.443 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 7729 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,6 procent tot 26.575 punten.
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