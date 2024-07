Kledingketen Uniqlo verwacht meer winst door uitbreiding

YAMAGUCHI (ANP/BLOOMBERG) - Fast Retailing, het Japanse moederbedrijf van modeketen Uniqlo, heeft de winstverwachting voor het hele boekjaar verhoogd. De keten, die in Nederland twee Uniqlo-winkels heeft in Amsterdam en Den Haag, presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht, mede dankzij de aanhoudende uitbreiding van het aantal filialen in Noord-Amerika en Europa.

Het bedrijf, opgericht en gerund door Tadashi Yanai, de rijkste man van Japan, stelt dat het Uniqlo-merk goed blijft presteren in Noord-Amerika, Europa en Zuidoost-Azië. Ook is het goedkope kledingmerk GU een belangrijke motor achter de expansie van de kledingketen. Op de Japanse thuismarkt stegen de verkopen en de winst eveneens. Op het Chinese vasteland en in Hongkong namen de opbrengsten en winst daarentegen af.

De kledingketen heeft de afgelopen twee jaar al recordresultaten geboekt en rekent voor dit boekjaar opnieuw op records. In het huidige boekjaar, dat loopt tot eind augustus, verwacht Fast Retailing nu een bedrijfsresultaat van 475 miljard yen (zo'n 2,7 miljard euro). Eerder rekende het bedrijf op een resultaat van 450 miljard yen. De jaaromzet zal uitkomen op bijna 3,1 biljoen yen (zo'n 18 miljard euro), tegen een eerdere voorspelling van iets meer dan 3 biljoen yen.