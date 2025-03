Knot maakt zich minder zorgen over stijging van de lonen

AMSTERDAM (ANP) - De kans dat te sterke loonstijging de inflatie in Nederland aanjaagt, lijkt afgenomen. Dat constateert president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). "Ik maak mij op dit moment minder zorgen over de lonen dan ik een half jaar geleden deed", liet hij donderdag weten bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank. Niettemin is de inflatie in Nederland volgens hem nog steeds hoog, maar dat heeft meerdere oorzaken.

"Wij hebben natuurlijk een vooruitkijkende blik, dus wij kijken vooral naar de meest recente afspraken die aan de cao-tafel worden gemaakt", legde Knot uit. Daar is volgens hem de laatste tijd sprake van een loonstijging van zo'n 4 tot 4,5 procent. "Wij verwachten zelf, conform de meest recente ramingen, dat de inflatie zo op zo'n 3 tot 3,5 procent uitkomt. Dus dat zou betekenen een koopkrachtverbetering, een stijging van de reële lonen van gemiddeld 1 procentpunt. "Dat is een alleszins redelijke uitkomst, gelet op de krachten van de Nederlandse arbeidsmarkt. Gelet op het feit dat ons bedrijfsleven hartstikke concurrerend is."