Loonstijging in cao's neemt voor het eerst in maanden iets toe

DEN HAAG (ANP) - De gemiddelde loonstijging in nieuwe cao-afspraken is in juni voor het eerst in maanden weer wat toegenomen. AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, denkt wel dat het om een "incidentele fluctuatie" gaat. De onderliggende trend blijft dalend, is de indruk.

In de 41 vorige maand afgesproken cao's kwamen de loonafspraken uit op gemiddeld 4,6 procent. Dit is iets hoger dan het gemiddelde van mei, dat 4,5 procent bedroeg. Het looncijfer van AWVN geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao's vallen in de komende twaalf maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten.

De werkgeversvereniging, die betrokken is bij het merendeel van de Nederlandse cao's, signaleert sinds vorige zomer juist een dalende trend in de loonafspraken. Die wordt veroorzaakt door de gedaalde inflatie, de iets ruimere arbeidsmarkt en onzekere economische vooruitzichten. In de periode daarvoor werden juist heel hoge loonsverhogingen afgesproken, gedreven door de hoge inflatie.

De cijfers van AWVN worden nauwlettend in de gaten gehouden door De Nederlandsche Bank (DNB). Een sterke loongroei zou de inflatie namelijk weer kunnen aanwakkeren. De centrale bank verklaarde echter eerder al de kans hierop klein te achten.