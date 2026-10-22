Je loopt over de hei, je hond snuffelt een eindje voor je uit en ineens staat er een wolf op het pad. Wat doe je dan? De kans is klein, maar op de Noord-Veluwe is de wolf de afgelopen weken weer vaak gezien. Het belangrijkste advies is meteen het lastigste: niet wegrennen.

Volgens RegioOnline is de wolf deze en vorige week opnieuw op meerdere plekken in de gemeente Oldebroek gesignaleerd. Het college van burgemeester en wethouders meldt dat bij verschillende aanvallen vee van meerdere boeren is doodgebeten.

Oldebroek wil ruimte om probleemwolven af te schieten

Volgens het gemeentebestuur is er in Oldebroek geen plaats voor de wolf. Zelf kan de gemeente niets doen, schrijft RegioOnline: de bevoegdheden liggen bij de provincie en het Rijk. Het college pleit daarom voor ruimere juridische mogelijkheden om sneller op te treden tegen probleemwolven. Daarbij moet volgens het college ook afschot tot de mogelijkheden behoren, meldt Hulzmedia

Het is enorm confronterend als je ’s ochtends je schapen doodgebeten of zwaargewond in de wei aantreft. - Wethouder Tom de Nooijer, gemeente Oldebroek (via Huis aan Huis Oldebroek)

De spanning was eerder al zichtbaar. Afgelopen weekend legde een boer acht dode schapen langs de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, als protest tegen de wolf. Volgens Hulzmedia sloeg de wolf in de gemeente het afgelopen jaar minstens tien keer toe bij vee en huisdieren, waarbij minimaal 33 dieren omkwamen.

In Brummen gaat een lezing over de wolf niet door

Hoe hoog het debat oploopt, blijkt in Brummen. De Dorpsraad daar heeft de voorlichtingsavond over de wolf afgelast die op 28 oktober in de bibliotheek zou plaatsvinden, meldt Brummens Nieuws . Twee medewerkers van Natuurmonumenten zouden de voors en tegens van de wolf toelichten. De reden voor de afgelasting: de vele bedreigingen via sociale media. Volgens het AD stond daar onder meer in dat de organisatoren "een kogel door hun kop" zouden moeten krijgen.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal noemt het volgens Brummens Nieuws een verlies voor het publieke gesprek. Daarbij wijst hij op intimidatie door personen en actiegroepen van buiten de gemeente.

Wie een wolf ziet, wint niets met snelheid: stilstaan en afstand houden werkt beter.

Blijf rustig en geef de wolf ruimte

Wolven zijn van nature schuw en gaan mensen uit de weg, schrijft de Rijksoverheid . Een wolf kan bij het zien van een mens wel weglopen, maar ook nieuwsgierig zijn, aldus BIJ12, dat namens de provincies het wolvenbeleid uitvoert. Hoeveel afstand je moet houden, verschilt per bron. Staatsbosbeheer houdt een richtlijn aan van 50 à 100 meter, BIJ12 zegt minimaal 100 meter. Die afstand neem je door langzaam achteruit te lopen.

Komt de wolf toch te dichtbij, ren dan niet weg. Maak jezelf groot en maak herrie, adviseert Staatsbosbeheer. Loop een wolf nooit achterna en lok hem niet met eten. Een wolf die zijn schuwheid voor mensen verliest, vergroot de kans op conflicten.

Op de fiets: stoppen, niet sprinten

Ook fietsers krijgen een advies dat tegen je gevoel ingaat. Loopt er een wolf op het fietspad, wacht dan tot hij voorbij is, schrijft de Rijksoverheid. Hard wegfietsen activeert juist het jachtinstinct. Een wolf haalt tot 60 kilometer per uur en houdt je dus met gemak bij. Stop je, dan druipt hij volgens de Rijksoverheid vaak vanzelf af.

Je hond loopt het meeste risico

Wolven kunnen honden zien als concurrenten in hun territorium, waarschuwt Staatsbosbeheer. Houd je hond daarom in het leefgebied van de wolf aan de lijn en dicht bij je. Ben je in een hondenlosloopgebied, roep je hond dan meteen bij je en lijn hem kort aan. Een kleine hond is niet veiliger dan een grote: in een folder van BIJ12 staat dat een kleine hond hetzelfde geursignaal afgeeft.

Wat je nu kunt doen