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Moderna raakt kwart beurswaarde kwijt door mogelijk datalek

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse farmaceut Moderna heeft op Wall Street donderdag een kwart van zijn beurswaarde verloren. Dit gebeurde nadat berichten opdoken over de resultaten van een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker van het bedrijf. Dat wijst op een mogelijk lek van de gegevens, die dit weekend openbaar zouden worden gemaakt.
Ook branchegenoot Merck, buiten de VS bekend als MSD, zakte flink op de beurs in New York. Dat bedrijf is ook bij de ontwikkeling van het vaccin betrokken. Dit aandeel werd tussentijds zo'n 4 procent lager gezet.
In augustus maakten de bedrijven al bekend dat het vaccin in een onderzoek tot een significante afname leidde van het aantal terugkerende tumoren. Het aandeel Moderna schoot destijds omhoog door het nieuws, maar details werden niet gegeven. De bevindingen worden zaterdag gepresenteerd op het congres van de European Society for Medical Oncology in Madrid.
Het gaat om een mRNA-vaccin. Die technologie werd ook gebruikt voor coronavaccins, waar Moderna tijdens de pandemie groot mee werd.
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