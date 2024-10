Nederlandse Wereldbank-baas hoopt op doorbraak tijdens klimaattop

WASHINGTON (ANP) - De Wereldbank is bereid zijn klimaatfinanciering verder op te schalen als de internationale gemeenschap daarom vraagt tijdens de klimaattop in Azerbeidzjan volgende maand. Dat heeft Wereldbank-bestuurder Axel van Trotsenburg, Nederlander en de op een na hoogste man bij de bank, in Washington gezegd tegen het ANP. Hij hoopt op de zogeheten COP29 op een doorbraak als het gaat om de financiering van de wereldwijde klimaataanpak.

Onderhandelaars uit tal van landen komen in Bakoe bijeen om een nieuw financieringsdoel vast te stellen ter vervanging van de huidige toezegging van rijke landen om jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden te verstrekken. Kenners hebben al gezegd dat er een veelvoud van het oude bedrag nodig is. "Er is een lopende discussie waar het komende jaren heengaat. Waar we uitkomen weet ik nog niet", aldus Van Trotsenburg. "Dat hangt af van de onderhandelingen."

De Wereldbank mobiliseert een groot deel van al dat geld. Afgelopen boekjaar was de bank goed voor een record van bijna 43 miljard dollar voor bijvoorbeeld leningen voor armere landen om te verduurzamen en de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Volgens Van Trotsenburg is de Wereldbank daarmee de grootste klimaatfinancier ter wereld. "Maar we hebben duidelijke signalen ontvangen dat we moeten opschalen. We zijn bereid dat te doen en met iedereen samen te werken en te kijken wat verder mogelijk is."

Kritiek

De 65-jarige Van Trotsenburg werd geboren in Bussum en verhuisde op jonge leeftijd naar het buitenland. Hij werkt al meer dan 35 jaar voor de Wereldbank, klom op binnen de bank en heeft nu alleen president Ajay Banga boven zich.

Op de bedragen die de Wereldbank noemt bestaat ook kritiek. De maatschappelijke organisatie Oxfam stelde onlangs dat tot 41 miljard dollar aan klimaatfinanciering niet goed terug te vinden zou zijn in documentatie. "De Wereldbank schept snel op over haar miljarden aan klimaatfinanciering, maar deze cijfers zijn gebaseerd op wat ze van plan is uit te geven, niet op wat ze daadwerkelijk uitgeeft zodra een project van start gaat", zei Kate Donald, hoofd van Oxfam in Washington.

Van Trotsenburg is het daar niet mee eens. Er bestaat volgens hem geen twijfel over de cijfers. "De Wereldbank rapporteert volgens standaarden die jaren terug zijn afgesproken. Andere ontwikkelingsbanken gebruiken diezelfde standaarden. Ik wil niet dat de indruk ontstaat dat hier iets geheimzinnigs aan de hand is."