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Odido zet sites Ben en Simpel tijdelijk uit om PHP-kwetsbaarheden

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Telecombedrijf Odido heeft uit voorzorg een aantal websites tijdelijk offline gehaald om kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Het gaat onder andere om de sites van de merken BEN en Simpel.
"Deze sites draaien op PHP en zijn daarom tijdelijk niet bereikbaar", verklaart het bedrijf. "Zodra de beveiligingspatches beschikbaar zijn, voeren we deze direct door."
De maatregel heeft volgens de onderneming geen gevolgen voor andere diensten van Odido. De website van Odido zelf maakt geen gebruik van PHP en blijft daarom gewoon beschikbaar.
VodafoneZiggo heeft ook aangegeven de berichtgeving over kwetsbaarheden in PHP te onderzoeken. "Uit voorzorg hebben we de toegang tot een aantal systemen tijdelijk beperkt. Zodra mogelijk voeren we de beveiligingsupdate uit", staat in een bericht dat aan klanten is verstuurd. De website vodafoneziggo.nl werkt nog gewoon. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld ziggo.nl.
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