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Sites in supermarktbranche en energiesector tijdelijk offline

Economie
door anp
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BLEIJSWIJK (ANP) - Supermarktketen Hoogvliet heeft zijn website uit voorzorg offline gehaald na waarschuwingen over kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Ook in de energiesector zijn verschillende sites tijdelijk uitgeschakeld.
Hoogvliet wijst er in een korte verklaring op dat de organisatie achter PHP heeft aangekondigd om 16.00 uur Nederlandse tijd een belangrijke veiligheidsupdate te publiceren. "Zodra deze is verwerkt en de website weer veilig wordt bevonden, wordt www.hoogvliet.nl weer bereikbaar", zegt de super. "Onze teams zijn hard aan het werk om ervoor te zorgen dat updates zo snel mogelijk kunnen worden geïnstalleerd."
Energiebedrijf Eneco laat weten uit voorzorg ook een aantal websites tijdelijk offline te hebben gehaald. Dat gaat om de sites van dochter Agro Energy en een specifieke site over windturbines in België. Maar het merendeel van de sites kan volgens een woordvoerder veilig online blijven. "Ook onze essentiële systemen zijn niet geraakt door de kwetsbaarheden."
De sites van netbeheerders TenneT en Stedin zijn ook tijdelijk niet bereikbaar.
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