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Onderzoek: half miljoen banen weg in Duitse industrie sinds 2019

Economie
door anp
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DRESDEN (ANP) - De Duitse industrie heeft sinds 2019 minstens een half miljoen banen verloren, waarbij vooral de autosector hard werd geraakt. Dat meldt het economisch onderzoeksinstituut Ifo. In de Duitse dienstensector kwamen er juist veel banen bij, waaronder in de gezondheids- en ouderenzorg door de vergrijzing.
Volgens Ifo lag de werkgelegenheid in de industrie eind vorig jaar 496.000 arbeidsplaatsen lager dan begin 2019. Dat is een krimp van ruim 7 procent. Bij autobouwers en toeleveranciers aan de auto-industrie ging het om een krimp met 123.500 banen. Bij producenten van staalproducten werden 115.600 banen geschrapt en in de werktuigbouwkunde verdwenen 64.500 banen.
Daar staat tegenover dat in de dienstensector de werkgelegenheid met ruim 2,2 miljoen banen groeide. Naast extra banen in ziekenhuizen, zorginstellingen en bejaardentehuizen kwamen er ook veel arbeidsplaatsen in overheidsinstellingen bij. Verder groeide de werkgelegenheid in de IT-sector, aldus Ifo-onderzoeker Joachim Ragnitz.
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