ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

COA: meldingen over veiligheid asielschip bleven te lang liggen

Samenleving
door anp
anp191026095 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Meldingen over integriteit en de sociale veiligheid van medewerkers op het asielschip Silja in Rotterdam zijn te lang blijven liggen, waardoor medewerkers van het COA zich onvoldoende gehoord en gezien hebben gevoeld. Dit schrijft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in een verklaring in reactie op een artikel van EenVandaag. Medewerkers zouden te maken hebben gehad met racisme en intimidatie door managers op de opvanglocatie.
Het COA zegt hierover signalen te hebben ontvangen en deze "zeer serieus" te nemen. "Waar het niet goed gegaan is, betreuren we dat en willen we daarvan leren en het beter doen." EenVandaag schrijft onder meer over een manager die een trui met daarop 'gelukszoeker' droeg en medewerkers met een hoofddoek die 'theedoekjes' werden genoemd. Het COA zegt deze uitspraken "zeer ernstig" te vinden, maar zegt ook nog niet met zekerheid te kunnen zeggen of de "voorgelegde uitspraken zijn gedaan".
Een extern bureau gaat een onafhankelijk feitenonderzoek doen naar de meldingen en signalen, aldus het COA.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (24)

€50.000 spaargeld en toch zorgtoeslag? Dit zijn de grenzen in 2026

IMG_5079

In Duitsland 6 weken, in België 4, hier 104: nergens in Europa word je zo lang doorbetaald bij ziekte

7171739c-7a94-4114-b765-70557243a97c

Een auto cadeau van je ouders? Dit zijn de regels voor de schenkbelasting

shutterstock_2703023917

Werk je of heb je pensioen? De grootste belastingverhoging van 2027 zit niet in het tarief, maar in grenzen die achterblijven

generated-image (22)

Cholesterol: niet alleen eieren en worst, ook deze 3 dagelijkse gewoontes tellen mee

312195273_m

Hoeveel watt kan een stekkerdoos aan? Deze apparaten zijn een gevaarlijke combinatie

Loading