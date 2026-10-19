COA: meldingen over veiligheid asielschip bleven te lang liggen

DEN HAAG (ANP) - Meldingen over integriteit en de sociale veiligheid van medewerkers op het asielschip Silja in Rotterdam zijn te lang blijven liggen, waardoor medewerkers van het COA zich onvoldoende gehoord en gezien hebben gevoeld. Dit schrijft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in een verklaring in reactie op een artikel van EenVandaag. Medewerkers zouden te maken hebben gehad met racisme en intimidatie door managers op de opvanglocatie.

Het COA zegt hierover signalen te hebben ontvangen en deze "zeer serieus" te nemen. "Waar het niet goed gegaan is, betreuren we dat en willen we daarvan leren en het beter doen." EenVandaag schrijft onder meer over een manager die een trui met daarop 'gelukszoeker' droeg en medewerkers met een hoofddoek die 'theedoekjes' werden genoemd. Het COA zegt deze uitspraken "zeer ernstig" te vinden, maar zegt ook nog niet met zekerheid te kunnen zeggen of de "voorgelegde uitspraken zijn gedaan".

Een extern bureau gaat een onafhankelijk feitenonderzoek doen naar de meldingen en signalen, aldus het COA.