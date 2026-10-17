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Online boodschappen bestellen bij Belgisch Delhaize weer mogelijk

Economie
door anp
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ASSE (ANP) - De onlinebesteldienst van de Belgische supermarktketen Delhaize is weer volledig operationeel, nadat die supermarkt net als de Nederlandse Albert Heijn werd getroffen door een IT-incident. Dat meldt persbureau Belga zaterdag. Bij Albert Heijn kan online bestellen nog niet.
Beide supermarktketens zijn onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, dat zich na het incident van afgelopen weekend genoodzaakt zag uit voorzorg zelf websites, apps, diensten en klantenservices van de winkels uit te schakelen.
Bij Delhaize aangesloten supermarkten kunnen sinds vrijdag ook weer zelf bestellingen doorgeven. Nu online bestellen ook weer kan, is er voor Delhaize-klanten nog amper impact van de storing, schrijft Belga.
Voor Albert Heijn-klanten geldt nog steeds dat er tot en met dinsdag geen online bestelde boodschappen bezorgd worden en dat het ook niet mogelijk is om nieuwe bestellingen te plaatsen, laat een woordvoerster van Albert Heijn zaterdagochtend weten.
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