Zelensky zegt dat soepelere sancties VS Poetin aanmoedigen

De Amerikaanse versoepeling van de sancties tegen Rusland zal volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky alleen maar leiden tot meer aanvallen op zijn land. Hij spreekt van "beloningen" voor de Russische president Vladimir Poetin.

Zelensky schrijft op X dat Rusland vrijdag "een van zijn grootste aanvallen op de Oekraïense energiesector" heeft uitgevoerd. Daarbij zijn allerlei soorten drones en raketten ingezet. "En hoewel onze strijders een aanzienlijk aantal hebben neergeschoten, hebben de enorme schaal en het niet-aflatende tempo van de Russische aanvallen, vooral tegen onze energiesector, helaas ernstige gevolgen."

Volgens Zelensky probeert Rusland Oekraïne in het donker en de kou te zetten, en moet dat voorkomen worden. "Een blackout van Amerikaanse sancties, vermindering van de druk op de agressor, financiële beloningen voor Poetin; dit alles moedigt hem alleen maar aan om aan te blijven vallen."