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Peiling: SpaceX net zo bekend bij Amerikanen als Boeing

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 12:59
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NEW YORK (ANP/RTR) - De naam SpaceX is net zo bekend bij de Amerikaanse bevolking als vliegtuigbouwer Boeing. Dat komt naar voren uit een grote peiling die is uitgevoerd door persbureau Reuters in samenwerking met marktonderzoeker Ipsos. SpaceX, het ruimtevaart-, satelliet- en AI-bedrijf van Elon Musk, gaat vrijdag naar de beurs in New York, wat de grootste beursgang ooit moet worden.
De enquête werd gehouden onder 4351 volwassenen. Daaruit bleek dat 84 procent de naam SpaceX kent. Dat is vrijwel vergelijkbaar met de naamsbekendheid van Boeing, dat al 110 jaar bestaat. SpaceX is zelfs bekender bij de Amerikaanse bevolking dan verschillende prominente politici, zoals minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en de gouverneur van Californië Gavin Newsom, aldus het onderzoek.
Daarnaast gaf 29 procent van de respondenten aan dat ze waarschijnlijk aandelen SpaceX zouden kopen als dat kan. SpaceX heeft ongeveer 30 procent van de ruim 555 miljoen uit te geven aandelen beschikbaar gesteld aan particuliere beleggers.
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